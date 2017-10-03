Нападающий "Сочи" Симон Энеруд продолжит карьеру в "Сибири", сообщает официальный сайт "леопардов". Взамен сочинский клуб получил денежную компенсацию.

– Мы работаем над несколькими вариантами защитников на большинство из Северной Америки. Поэтому освобождаем место и деньги, – приводит официальный сайт "Сочи" слова генерального директора Сергея Воропаева. – Энеруд - качественный игрок, и на него всегда был спрос в КХЛ. Мы желаем Симону успехов и надеемся, что у него все получится. Тем более, в "Сибири" есть шведская диаспора, поэтому проблем с адаптацией быть не должно.

29-летний игрок выступал за "Сочи" с начала текущего сезона. Он провел 12 матчей за команду, в которых набрал 4 (3+1) очка.