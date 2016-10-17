Эмма Ляо: "В "Куньлуне" китайцев мотивирует патриотизм"

Президент китайского клуба "Куньлунь Ред Стар" Эмма Ляо в интервью "СЭ" выразила удовлетворение стартом сезона в КХЛ в исполнении команды. По ее словам, китайские игроки хорошо адаптируются к лиге.

– Что стоит за удачным началом регулярного чемпионата для "Куньлуня"?

– Думаю, мы правильно подобрали главного тренера и генерального менеджера. Юрзинов – очень опытный специалист и профессионально использует лучшие качества игроков, а также грамотно распределяет в команде иностранных и китайских хоккеистов. Мы собрали международный коллектив из восьми разных стран, включая Россию, к ним присоединились семь китайцев. Хоккеисты быстро нашли общий язык хоккея, несмотря на различия. Думаю, мы проделали хорошую работу, и можно только поблагодарить нашу команду за успешный старт, но всегда есть куда расти.

– Как чувствуют себя китайские хоккеисты в клубе КХЛ?

– Наши хоккеисты полностью осознают и благодарны возможности выступать в КХЛ, поэтому кропотливо работают под руководством тренера. Сын нашей знаменитости Руди Ин вернулся из североамериканского клуба, чтобы выступать в нашей команде. В "Куньлуне" китайцев также мотивирует патриотизм. Именно поэтому нужно рассказывать о нашей стране легионерам, внесшим огромный вклад в успехи.

– Что вам известно о России?

– Немногое. Мне очень хочется побольше о ней узнать, и наш проект – отличная для этого возможность. Для меня Россия – таинственная страна с богатой историей и культурой. В этом Китай на нее похож. Мы не хотим, чтобы в мире судили нас только по деньгам или политической обстановке, забывая о других сферах. Сотрудничество двух стран с богатым прошлым, экономической мощью может сделать их сильнее, а также позволить нашим соотечественникам узнать друг друга лучше. Хоккей – отличная возможность для китайцев узнать россиян. (Евгений БЕЛОУСОВ)