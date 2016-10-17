Эмма Ляо: "Хоккей в Китае значительно отстает по популярности от футбола и баскетбола"

Президент китайского клуба "Куньлунь Ред Стар" Эмма Ляо в интервью "СЭ" отметила, что в Китае аудитория любителей хоккея еще не сформирована. Но, по ее словам, КХЛ имеет потенциал, чтобы догнать по популярности НХЛ.

– Как планируете справляться с низкой посещаемостью домашних матчей в Шанхае?

– В сущности, мы создаем маркетинг и формируем новую аудиторию. Наша команда базируется в Пекине, но как китайская команда в КХЛ, мы должны проводить много домашних матчей в Шанхае. Развиваться на двух разных рынках еще сложнее. Надеюсь, через российские СМИ удастся рассказать, насколько трудно привлекать внимание совершенно новой аудитории, ведь в Китае люди не приучены ходить на спортивное мероприятие в свободное время или вместе с семьей. К тому же наш спорт серьезно отстает по популярности от футбола и баскетбола.

– Какими способами привлекается аудитория?

– Мы мобилизовали работу на местном телевидении и большинстве спортивных электронных площадок, чтобы рассказать людям о хоккее. С развитием бренда могут помочь известные хоккейные персоны, рассказав, почему выбрали этот спорт и что такое КХЛ. Наша целевая аудитория – студенты вузов, спортивные болельщики, особенно футбольные и баскетбольные фанаты в Пекине и Шанхае, иностранцы и туристы. Они привыкли смотреть спорт, а мы приучим их к хоккею. Мы хоть и проделали большую работу, она не идет в сравнение с прогрессом в других более развитых в хоккейном плане странах – России и других, где хоккей является национальным видом спорта.

– Какие инструменты привлекают молодежь?

– Важная часть нашего проекта – обучение детей хоккею с детского сада и до 18 лет. Выступление "Куньлуня" в КХЛ увеличит популярность среди молодого населения. Это может занять некоторое время, ведь даже Национальная хоккейная лига пришла в Китай лишь три года назад.

– За счет чего КХЛ может обогнать НХЛ в Азии?

– Преимущество КХЛ в том, что в лиге выступает китайская команда, а также в близости региона. В любом случае при нынешней поддержке правительства и, надеемся, освещении в СМИ мы готовы набрать обороты. Надо понимать, что команду создали за несколько месяцев, и она неплохо выступает, но мы готовы дальше усердно работать и развиваться, решая множество проблем ежедневно. Надеюсь, нам удастся сделать хоккей популярным в Китае. (Евгений БЕЛОУСОВ)