Эмма Ляо: "Хоккей в Китае к 2022 году должен выйти на мировой уровень"

Президент китайского клуба "Куньлунь Ред Стар" Эмма Ляо в интервью "СЭ" отметила, что команда была создана для развития хоккея в стране. По ее словам, главная цель выступления клуба в КХЛ – подготовка китайских хоккеистов к домашней Олимпиаде-2022.

– Как вы оказались в хоккее?

– Меня назначили президентом "Куньлунь Ред Стар", чтобы выступление клуба в одной из сильнейших мировых лиг поспособствовало успешному развитию хоккея в Китае. Клуб играет важнейшую роль в китайско-российских отношениях. Этот проект, равно как и подавляющее большинство межнациональных проектов в Китае, направлен на успешное выступление на Олимпиаде-2022. Наш зимний спорт только начинает развиваться. На этом этапе у нас не хватает профессиональных спортсменов и персонала. Для китайского рынка и аудитории это совершенно неизвестная область. Заручившись поддержкой правительства двух стран на высшем уровне, мы направили наш проект на значительный прорыв зимнего спорта в Китае, а также привлечение и информирование массовой аудитории.

– Как хоккей помогает в развитии международных отношений?

– Матчи КХЛ проходят в восьми странах, включая Китай. Спорт стал инструментом спортивной коммуникации между ними, абсолютно новым и любопытным для нас. Наша страна до этого никогда не выступала в международной лиге такого уровня. Выступление в Континентальной лиге поможет наладить связи через культуру и спорт, нашим спортсменам – совершенствоваться, а также всему клубу и хоккейной индустрии в стране развиваться, чтобы к 2022 году выйти на мировой уровень. (Евгений БЕЛОУСОВ)