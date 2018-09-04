Эмиль Гарипов: "У меня недомогание, ничего серьезного в этом нет"

Голкипер "Ак Барса" Эмиль Гарипов прокомментировал информацию о своей травме. Он отметил, что у него нет серьезного повреждения.

- Я тренировался, но пока по индивидуальной программе. Выполняю определенную группу упражнений и делаю все, чтобы скорее вернуться на лед, - цитирует вратаря официальный сайт клуба. - Я не назвал бы это травмой. Это недомогание, которое пока не даёт мне тренироваться и играть в полную силу. Ничего серьезного в этом нет. Не понимаю, откуда появилась информация про операцию. После игры со СКА я почувствовал дискомфорт. Мы посовещались с медицинским штабом и пришли к выводу, что пока лучше немного восстановиться, чтобы ничего не усугубить. В хоккее такое встречается постоянно, поэтому не стоит делать из этого проблему. Моя задача сейчас – сосредоточиться на скорейшем восстановлении, чтобы с помощью Всевышнего я снова был готов помочь своей команде.

В понедельник вратарь пропустил игру чемпионата КХЛ с минским "Динамо" (2:0).