Эмиль Гарипов – о голе из чужой зоны: "Коскинен в плей-офф пропустил три таких и стал чемпионом"

Вратарь "Ак Барса" Эмиль Гарипов, пропустивший курьезный гол в матче регулярного чемпионата КХЛ от "Амура" (1:2), в интервью клубной пресс-службе подчеркнул, что самое важное – победа. По словам голкипера, одноклубники подбодрили его после пропущенной шайбы из чужой зоны.

– Как случился гол "Амура"? – вопрос Гарипову.

– Он бросил, шайба пересекла линию и счет 1:1. Микко Коскинен тоже пропустил три таких гола в плей-офф и стал чемпионом. Я не против, если так же будет. Помните, что он потом творил в плей-офф? Он выигрывал матч. Такое бывает. В футболе от своих ворот забивают. Если бы я проиграл, то расстроился. А так ребята поддержали, выиграли. Это самое главное.

– Тяжело было после такого гола прийти в себя?

– Раньше бы переживал, а сейчас нет. Самое главное – мы победили.

– До гола вы спасли команду после броска Ушенина. Как удалось отбить такой бросок?

– Я сыграл по шайбе. Делал все, что говорит тренер.

Защитник "Амура" забил "Ак Барсу" из своей зоны. Видео