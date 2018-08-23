Эмиль Гарипов: "Не стоит по каким-то людям судить обо всей религии"

Вратарь "Ак Барса" Эмиль Гарипов в интервью "СЭ" рассказал, что нет ничего необычного в том, что он мусульманин. Хоккеист отметил, что среди спортсменов много мусульман и что неправильно делать делатьвыводы о религии из-за поступков отдельных людей.

– Вы живете в светской стране. Вам не было странно, как нарушаются права женщин во многих странах Ближнего Востока?

– Ничьи права там не нарушается. В исламском мире к этому относятся иначе. Если углубиться в религию, то становится ясно, что там живут по определенным правилам.

– Встречались ли вы со сложностями в обычной жизни из-за своей веры?

– Нет, никогда. Я не думаю, что люди оценивают друг друга по религии. Ну да, я мусульманин, но в этом нет ничего необычного. Среди спортсменов много мусульман, вспомните хотя бы наших великих борцов.

– Вы же в курсе международной обстановки.

– Не хочу даже говорить на эту тему. Отвечу так: мусульмане не идеальны, а ислам – идеален. Не стоит по каким-то людям судить обо всей религии. В истории была масса примеров, когда зло совершали люди разных религий. Но неправильно делать выводы о религии из-за поступков отдельных людей.

Вратарь "Ак Барса" Эмиль Гарипов – об отношении к исламу, игровом стиле, Зинэтуле Билялетдинове и перспективах в сборной.