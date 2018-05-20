Эмиль Гарипов: "Кто бы что ни говорил - "Ак Барс" утер всем нос"

Вратарь "Ак Барса" Эмиль Гарипов считает, что его команда по праву завоевала Кубок Гагарина в завершившемся сезоне.
- Против кого "Ак Барсу" в плей-офф было сложнее всего?
- Против "Магнитки", ведь там есть Сережа Мозякин! И потом, всегда интересно, когда напротив тебя такой мастер, как Вася Кошечкин. Конечно, и ЦСКА, наш соперник по финалу, тоже очень силён. В целом, уровень КХЛ с каждым годом растет. Раньше было три-четыре команды, которые претендовали на Кубок, сейчас - намного больше.
- В чем Казань смогла превзойти соперников?
- Просто у нас была команда, сплоченный коллектив. Считаю, что мы победили заслуженно, потому что работали, как одно целое. Кто бы что ни говорил - "Ак Барс" утер всем нос. Доказал, кто сильнейший на данный момент, - цитирует Гарипова официальный сайт КХЛ.
В финальной серии Кубка Гагарина "Ак Барс" обыграл ЦСКА – 4-1.
Fajyz
suomi257 =======Это для тебя он Дядя. Для Гарипова он Серый, а не Сережа. Эмиль молодец, удачи!
14:22
suomi257
он для тебя не Серёжа а дядя Сережа....без году неделя в хоккее а у же говорить научился!!!
13:50