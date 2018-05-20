Эмиль Гарипов: "Если все сложится хорошо, через два года попробую свои силы за океаном"

Голкипер "Ак Барса" Эмиль Гарипов сказал, что в будущем он планирует поиграть в НХЛ.

- В апреле в НХЛ за вас разразилась, можно сказать, микровойна между четырьмя клубами. Но в итоге вы решили остаться в КХЛ. Тема с НХЛ закрыта?

- Я продлил контракт с "Ак Барсом" еще на два года, а там посмотрим. Дай Бог, все сложится хорошо, тогда и попробую свои силы за океаном. Надеюсь, казанские болельщики не обидятся, - цитирует вратаря официальный сайт КХЛ.

В прошедшем сезоне "Ак Барс" выиграл Кубок Гагарина, обыграв в финале ЦСКА (4-1).