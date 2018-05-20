Эмиль Гарипов: "Был счастлив, когда вернулся на лед после тяжелой травмы"

Голкипер "Ак Барса" Эмиль Гарипов рассказал о серьезной травме, которую он получил в детстве.

- В 12-летнем возрасте вы получили серьезную травму, качаясь на качелях – перелом пяти позвонков. Врачи сомневались, что сможете продолжить играть в хоккей. Как вы пережили то время?

- Было страшно. Но дети, в отличие от взрослых, все же оптимисты. И помог Всевышний. Поэтому, я как-то держался. Восстанавливался год. Из двенадцати месяцев шесть пролежал в специальной кровати, которую сделал папа, и практически не вставал. Потом ходил в корсете, делал массаж, потихоньку тренировался.

- Помните первое ощущение, когда после такой травмы, вышли на лед?

- Был счастлив. Я верил в свои силы и уже буквально через неделю начал играть, - цитирует хоккеиста официальный сайт КХЛ.

В прошедшем сезоне "Ак Барс" выиграл Кубок Гагарина, обыграв в финале ЦСКА (4-1).