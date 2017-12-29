Емелин – о поражении в овертайме: "Югра" догнала "Салават" три раза, а на четвертый времени не хватило"

Главный тренер "Югры" Анатолий Емелин подчеркнул, что в матче регулярного чемпионата КХЛ с "Салаватом Юлаевым" (3:4 ОТ) команде не хватало везения. При этом специалист с юмором отметил, что клуб из Ханты-Мансийска трижды сравнял счет, а на четвертый раз им не хватило времени.

– Хочу поздравить всех с наступающим Новым годом, пожелать здоровья, любви и успехов. Поздравляю "Салават Юлаев" с победой, – приводит пресс-служба "мамонтов" слова Емелина. – Сегодня мы сумели догнать соперника три раза, а на четвертый времени не хватило, шутка конечно. За сотую секунды проигрывать это уже не невезение... должна быть ответственность, все ждут, когда время закончится, а надо играть до конца.

– Насколько вы довольны дебютом Александра Тимирева?

– Он может играть лучше. Тут надо играть быстрее.

– В целом, оцените эту домашнюю серию.

– Поражением нельзя быть довольным, но, в принципе, игрой мы удовлетворены.