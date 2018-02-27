Емелин - о поражении от "Металлурга": "Нас обыграли на мастерстве"

Главный тренер "Югры" Анатолий Емелин после встречи против "Металлурга" (0:4) поздравил соперника с победой. По его словам, на итоговом счете сказалось мастерство магнитогорского клуба.

- "Металлург" с победой! Обыграли нас, честно говоря, на мастерстве. Мы тоже создавали моменты, но, к сожалению, не забили - вратарь переиграл. По броскам вроде выиграли, но с нулем тяжело обыграть.

- Первый период ваша команда очень здорово начала, но когда счет стал 0:2, команда сникла. С чем это связано?

- Ну я бы не сказал, что она сникла - третий период мы хорошо отыграли. Просто ещё раз - поймали на контратаке и мастерство "Металлурга" решило. Семь бросков - три гола. А у нас десять бросков - ноль голов. (Юрий Ширинкин)