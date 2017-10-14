Емелин – о матче с "Адмиралом": "Югра" показала свою худшую игру"

Главный тренер "Югры" Анатолий Емелин после поражения от "Адмирала" (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ поздравил соперника с победой. По словам специалиста, хантымансийцы показали свою худшую игру.

– Поздравляю "Адмирал" с победой. Сегодня была наша худшая игра, – приводит пресс-служба "мамонтов" слова Емелина. – Мы были очень медленными, не было полной самоотдачи. Затем перешли на игру в три пятерки, вроде начало что-то получаться, но "подарок" Варфоломеева в конце все сломал.

– Вратарь Александр Шарыченков поедет на выезд?

– Да, сегодня он переодевался вторым вратарем. Но и Илья Проскуряков здорово играл. Поедут еще и молодые игроки.