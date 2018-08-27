Боб Хартли: "Кошелев играл в первом звене? Элвис мертв, а "Битлз" больше не выступают"

Главный тренер "Авангарда" Боб Хартли поделился мнением о нападающем Семене Кошелеве. В прошлом сезоне Кошелев играл в первой тройке "ястребов" с Кириллом Семеновым и Ильей Михеевым.

– Кошелев у вас играет очень мало.

– Он молодой игрок. Мы смотрим на то, что он показывает на площадке, и выделяем соответствующее время, так же как и в случае с Самохваловым, Манукяном, Минеевым. Для этих ребят совершенно нормально играть нестабильно, поскольку им не хватает опыта. Но они будут взрослеть, матереть, и все с ними будет хорошо.

– В прошлом сезоне Семен играл в первом звене.

– Элвис мертв, а "Битлз" больше не выступают. Не живите прошлым. Даже Гретцки больше не играет. (Игорь ЕРОНКО)