Эллисон – о поражении от "Авангарда": "У "Магнитки" было слишком много ошибок"

Нападающий магнитогорского "Металлурга" Мэтт Эллисон посетовал на слабую реализацию голевых моментов в матче регулярного чемпионата КХЛ с "Авангардом" (3:6). По словам форварда, в этой встрече команда допустила много ошибок.

– У нас вышло слишком много ошибок, – сказал Эллисон. – Мы хорошо готовились к игре, но так вышло, что не получились некоторые матчи в начале. Нам нужно быть лучше.

– Что случилось в конце сегодняшней игры?

– Ошибки... Посмотрим видео и разберем каждый момент. У нас осталось три игры, вы плей-офф надо играть лучше.

– В чем отличие сегодняшней игры от той, что была в Омске?

– Мы тоже сегодня имели хорошие моменты, должны были забивать намного больше, но не смогли. А соперник смог.

– Вы стабильно забиваете. Сегодня тоже отличились. Можно ли сказать, что вы в хорошей форме?

– Я ощущаю себя в неплохой форме, но это не имеет значения, когда надо побеждать. Не важно, что я забил сегодня, ведь мы сегодня проиграли. Я расстроен. (Юрий ШИРИНКИН)