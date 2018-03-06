Нападающий магнитогорского "Металлурга" Мэтт Эллисон дисквалифицирован на один матч. Такое решение принято после рассмотрения спортивно-дисциплинарным комитетом КХЛ эпизода матча с "Автомобилистом".

– На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наложенное на нападающего "Металлурга" Мэтта Эллисона наказание по Правилу 540 б (Атака в голову или шею) "Руководства по судейству сезона 2017/2018" – Большой штраф плюс автоматически Дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.), а также согласно п.1.3.2. Статьи 27 Дисциплинарного Регламента КХЛ дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу, – говорится в заявлении на официальном сайте КХЛ.