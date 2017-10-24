Эли Толванен: "Йокерит" мог и должен был побеждать СКА в основное время"

Нападающий "Йокерита" Эли Толванен в интервью "СЭ" отметил, что в КХЛ нет слабых команд. Форвард также добавил, что финская команды должна была побеждать СКА в основное время.

– Можно ли вообще обыграть СКА в основное время? (разговор состоялся после матча СКА – "Йокерит" – Прим. "СЭ")

– Конечно, можно. Мы могли и должны были побеждать в Санкт-Петербурге за 60 минут. Но концовка сложилась неудачно. 16-й подряд победы не получилось, но и 15 в такой сильной лиге – это круто. Слабых команд тут нет.

– Единственный клуб из числа потенциальных лидеров, с кем вы не встречались – это "Авангард". Кто сравним по силе со СКА?

– Как минимум ЦСКА, "Ак Барс" и "Салават". Хороших команд хватает. И очень многое зависит от того, как у тебя все складывается в конкретный вечер. Вообще, в КХЛ я почувствовал, что здесь всегда нужно показывать свой лучший хоккей. Иначе тебя будут "выносить".

– Пекка Йормакка сравнил вас с Ковальчуком.

– Приятно, конечно. Я тоже люблю забивать голы. А он классный снайпер. Долгое время был на ведущих ролях за океаном. И, возможно, туда вернется в следующем году. Так что мы с Ковальчуком еще и в НХЛ пересечемся. (Игорь ЕРОНКО)