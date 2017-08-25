Эли Толванен: "Приятно стать автором самого молодого хет-трика в истории КХЛ"

Форвард "Йокерита" Эли Толванен, который набрал 4 (3+1) очка в матче против минского "Динамо", в интервью "СЭ" не стал скрывать: он рад войти в историю. 18-летний хоккеист стал автором самого молодого хет-трика КХЛ.

– Это круто, даже очень, ведь в этой лиге выступало много талантов, - сказал Толванен. - Приятно, что мне удалось стать самым молодым. Я приехал в "Йокерит" забивать, и здорово, что у меня это сразу получилось.

– Набранное во второй смене очко, хет-трик за девять минут в первом же матче на профессиональном уровне в карьере – что дальше, пента-трик?

– Да ну что вы, это ведь просто одна игра. И она нам удалась. Команде, нашей с Олли Палолой и Брайаном О’Ниллом тройке. В третьем периоде у меня залетело все, что только могло. Вряд ли так будет всегда. Впереди у нас встреча со СКА, там все будет уже по-другому. Знаю, что между нашими командами сложилось определенное противостояние, и недавно мы армейцам проиграли (на турнире Пучкова. – Прим. "СЭ"), так что настрой у меня будет что надо. Постараюсь забить, но это не самоцель, главное – победа.

– Все три шайбы в ворота минского "Динамо" вы забросили кистевыми бросками. В видеонарезках же можно встретить очень большую долю бросков от бедра и щелчков в касание.

– Да не так уж важно, как забивать. Могу и так, и так, и так. Мне в принципе нравится бросать. Это было моей фишкой с тех самых пор, как я пришел в хоккей. Всегда упорно работал над броском, стараясь сделать его своим оружием.

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