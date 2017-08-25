Эли Толванен: "Хет-трик в дебютном матче? Ничего подобного я не предполагал"

Форвард "Йокерита" Эли Толванен признался, что не ожидал забросить три шайбы в дебютном матче в КХЛ. 18-летний финский нападающий во встрече с минским "Динамо" стал самым молодым автором хет-трика в истории лиги.

- Все прошло отлично! Хороший старт чемпионата получился для меня, для нашей команды, – цитирует официальный сайт КХЛ Толванена. – Надеюсь, он задаст тон всему сезону. Каждый из нас отдавал всего себя для победы, и, я думаю, мы сумели показать, насколько хорошая у нас команда. Что касается ожиданий, то, естественно, ничего подобного я не предполагал. Несмотря на счет и свои результаты, могу сказать, что это была очень тяжелая игра, одна из самых непростых в моей карьере. Но ребята, партнеры по звену, очень помогли мне.

– Забросить три шайбы в ворота такого опытного голкипера, как Юнас Энрот… Что это значит для вас?

– В КХЛ нет плохих команд и нет плохих вратарей. Но после первой шайбы я почувствовал, что могу играть в этой лиге, на столь высоком уровне. Когда я был маленьким, то мечтал о том, чтобы бросать, как Овечкин. Надеюсь, когда-нибудь смогу подняться до его уровня.

– Все ваши голы минскому "Динамо" забиты после красивых и точных дальних бросков. Как вы натренировали их?

– Это заняло определенное время, но я и сейчас продолжаю работать, стараюсь прогрессировать. Много бросаю после тренировок, не оставляю это занятие даже летом, у себя во дворе. На самом деле, работы много, в том числе и над силой броска.