Елесин и Ниеми – обладатели приза "Секунда" за самую быструю и позднюю шайбы

По итогам церемонии закрытия 10-го сезона КХЛ были определены имена обладателей приза "Секунда", который вручается авторам самой быстрой и самой поздней шайб в матчах чемпионата.

Самую быструю шайбу юбилейного сезона забросил защитник "Локомотива" Александр Елесин, забросивший шайбу в ворота "Салавата Юлаева" на 5 секунде игры. Игрок обороны ярославцев обновил достижение Александра Радулова (6-я секунда).

Самый поздний точный бросок удался форварду "Йокерита" Мике Ниеми. 30-летний финский нападающий в пятом матче серии 1/2 финала Западной конференции против ЦСКА отличился спустя 142 минуты и 9 секунд после стартового вбрасывания. Этот результат является новым рекордом КХЛ.