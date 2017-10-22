Елесин дисквалифицирован на два матча по итогам игры с ЦСКА

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ дисквалифицировал защитника "Локомотива" Александра Елесина на две игры после матча регулярного чемпионата против ЦСКА (3:2 ОТ), сообщает официальный сайт лиги. Игрок также будет подвергнут денежному штрафу. Напомним, Елесин провел силовой прием против Сергея Андронова спустя несколько секунд после начала встречи.

СДК КХЛ также отменил наложенное на защитника армейцев Мэта Робинсона наказание. Игрок получил большой штраф плюс дисциплинарный штраф до конца матча за атаку Павла Коледова в конце второго периода.