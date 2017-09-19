Экс-защитник "Нью-Джерси" продолжит карьеру в рижском "Динамо"?

Бывший защитник "Нью-Джерси" и "Атланты" Ансси Салмела подпишет контракт с рижским "Динамо", сообщает Iltalehti со ссылкой на агента игрока Филипа Бьорка. По его словам, сделка может быть оформлена 20 сентября.

- Мы ведем переговоры с генеральным менеджером клуба. Возможно, завтра все будет решено, - сказал агент.

Отметим, что Салмела уже играл в КХЛ. Ранее он защищал цвета "Авангарда", "Донбасса" и "Куньлуня". В составе китайского клуба на его счету 10 матчей, в которых он набрал 5 (2+3) очков при показателе полезности "-1" В настоящее время он играет в шведском "Линчепинге".