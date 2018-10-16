Экс-игрок "Нефтехимика" дисквалифицирован на два года за допинг

Дисциплинарный совет ИИХФ отстранил на два года российского хоккеиста Иона-Георгия Костева за нарушения допинговых правил, информирует официальный сайт международной федерации хоккея.

28-летний защитник за свою карьеру провел 84 матча в КХЛ в составе "Нефтехимика". Последние годы ирал за сербскую "Црвену Звезду ".

Костева обвинили в употреблении метилгексанамина. Это вещество, которое находится в разделе S6.b Всемирного антидопингового кодекса и является стимулятором. Оно было найдено в допинг-пробе игрока после одного из матчей.

Сам игрок заявил, что за день до игры во время тренировки в местном фитнес-центре он купил напиток у своего фитнес-инструктора, но не получил никакой информации или инструкции по этому продукту, в котором, как оказалось, и было запрещенное вещество. Хоккеист также добавил, что принял напиток непосредственно в фитнес-центре и не смог проверить ингредиенты, так как не видел упаковку самого продукта, потому что человек из фитнес-центра просто не показал ее ему.

Дисциплинарный совет постановил, что нарушение не было преднамеренным, однако Костев употреблял неизвестный продукт и не предпринял никаких мер предосторожности. Игрока дисквалифицировали от участия в любых мероприятиях, организованных международной или местной федерацией хоккея, на два года. Решение может быть обжаловано в Спортивном арбитражном суде.