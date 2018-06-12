11:08 | Хоккей — КХЛ

Экс-игрок "Ак Барса" завершил карьеру в 46 лет


Бывший форвард "Ак Барса" Ян Бенда завершил карьеру, сообщает официальный твиттер казанского клуба.

- Экс-нападающий нашей команды Ян Бенда завершил карьеру игрока в возрасте 46-ти лет, - говорится в сообщении. -  Мы благодарим Яна за годы, проведенные в нашей команде и говорим отдельное спасибо за буллит, который вывел нас в финал Суперлиги в 2002-м году. Спасибо, Ян!

Последним клубом немецкого хоккеиста был "Мемминген". В России он также выступал за "Химик" и "Северсталь".

 

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/chl/2017-2018/

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