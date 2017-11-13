Экс-хоккеист сборной Белоруссии: "У минского "Динамо" игры нет, только бабло рубят"

Экс-хоккеист сборной Белоруссии Андрей Шевелев отметил, что он недоволен игрой минского "Динамо" в КХЛ в этом сезоне. По словам Шевелева, минчан интересует только заработок денег.

– Игра "Динамо" вообще никакая, – цитирует "Страница хоккея Белоруссии" Шевелева. – Ни игры, ничего, только бабло рубят, а по факту за девять лет пустота, ничего не показали за это время. Это мое мнение как болельщика. Всегда нужно что-то сделать, а потом контракты нереальные заключать. У нас почему-то по-другому, людей подписывают, а они кататься по факту не умеют. Вот за кем не слежу, так это за этим клубом. Ладно, если бы там играли молодые, перспективные наши белорусы, тогда другое дело, а так играют непонятно кто и что, старые никому ненужные игроки.