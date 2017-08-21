Экс-форвард "Торонто" покинул "Куньлунь"

"Куньлунь" расторг контракт с нападающим Мэттом Фрэттином, сообщили "СЭ" в пресс-службе китайского клуба. Хоккеист покинул расположение шанхайцев по медицинским показателям и продолжит карьеру в другой команде.

Ранее 29-летний форвард выступал в НХЛ за "Лос-Анджелес", "Коламбус" и "Торонто". Большую часть прошлого сезона он провел в составе клуба "Стоктон" в АХЛ и записал на свой счет 36 (18+18) очков в 54 встречах чемпионата. В НХЛ форвард забросил 17 шайб и сделал 18 передач в 135 играх. (Евгений БЕЛОУСОВ)