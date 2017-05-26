Экс-форвард "Спартака" стал игроком "Сочи"

"Сочи" на своем официальном сайте объявил о заключении контракта с нападающим Кейси Уэллманом. Соглашение с 29-летним игроком рассчитано на один сезон.

Отметим, что американец уже выступал в КХЛ в составе "Спартака" в сезоне-2015/16. В минувшем сезоне он играл в чемпионате Швеции за "Фрелунду", провел 45 матчей в регулярном чемпионате и набрал 33 (14+19) очка, а также 16 (9+7) очков в 14 встречах плей-офф.