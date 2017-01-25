Егор Яковлев: "Все выкладывается против СКА на сто пятьдесят процентов"

Защитник СКА Егор Яковлев после победы над "Спартаком" (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что питерцы хотят выиграть чемпионат. По его словам, команде приходится тяжело.

– Следите за гонкой с ЦСКА, как они сыграли?

– Для нас важно выиграть чемпионат.

– Как оцените январь для вашей команды?

– Тяжело играть. Каждый соперник на нас выходит с очень серьезным настроем. Нам приходится трудно в каждом матче. Проходных встреч нет, потому что все выкладываются против нас не на сто, а на сто пятьдесят процентов. Мы тоже люди и у нас бывают спады.

– Сил хватает или больше в эмоциях проблемы?

– Сил хватает. У нас была хорошая подготовка летом. И каждую паузу мы поддерживаем форму, здорово работаем, поэтому с формой проблем нет. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)