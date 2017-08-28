Егор Яковлев: "Витязь" хорошая команда"

Защитник СКА Егор Яковлев после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Витязя" (4:3 Б) в интервью клубной пресс-службе отметил, что вратарь соперников Михаил Бирюков играл здорово. Хоккеист подчеркнул, что считает подмосковную команду хорошей и боевой.

– Показалось, что "Витязь" вышел на площадку умирать, вместе с тем СКА доминировал, но шайба в ворота не шла. С чем это связано?

– "Витязь" – хорошая команда, еще в прошлом году доказали это. Мы с ними играли в плей-офф в первом раунде, команда боевая. В тех моментах, которые мы создавали, вратарь команды играл здорово, вовремя и оставлял "Витязь" в игре.

– Сегодня вы неоднократно выходили против Афиногенова, который переживает уже, наверное, третью молодость. Каково было?

– Нельзя сказать, что он возрастной игрок – очень хорошо физически готов, молодец.

– Что скажете об исполнении гимна сегодня?

– Это вышло, конечно, случайно, но было очень здорово и приятно. Можно это сделать традицией.