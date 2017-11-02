Егор Яковлев: "Спартак" хотел выиграть больше, чем СКА"

Защитник СКА Егор Яковлев после матча против "Спартака" (1:3) отметил, что красно-белые больше хотели выиграть. Москвичи стали первыми, кто сумел обыграть армейцев в основное время. Таким образом, команда Олега Знарка прервала серию из матчей с набранными очками, которая насчитывала 29 матчей.

– Ребята из "Спартака" больше хотели выиграть, они реализовали свои моменты, а мы не смогли. Да стопроцентных моментов-то и не было. Кто больше хотел, тот и выиграл.

– На трибунах чуть ли не смеялись, когда объявляли авторов первой шайбы "Спартака". Вы обратили внимание на то, что всю комбинацию провели ребята, которые недавно были в СКА?

– Там хорошие ребята, хорошие исполнители. Они играли с двойной мотивацией, хотели себя показать, доказать. У них это получилось.

– После последних матчей в СКА говорят о безумном количестве ошибок. С чем это связано?

– Может, усталость накопилась. Будем разбираться, в следующей игре будет еще тяжелее.

– Ошибки в обороне – одно, но мало получилось и в атаке. Почему?

– Мы хотим слишком красиво сыграть. Нужно сначала трудовые голы забить, больше трафика перед вратарем создавать. Сначала такие, потом уже красивые. Мы это делали в начале сезона, сейчас чуть-чуть это ушло. (Сергей ЯРЕМЕНКО)

