Егор Яковлев: "СКА допустил на одну ошибку меньше "Магнитки"

Защитник СКА Егор Яковлев после победы в третьем матче финала Кубка Гагарина над магнитогорским "Металлургом" (2:1 2ОТ, 2-1) отметил напряженный характер встречи. Следующая встреча серии пройдет 14 апреля в Санкт-Петербурга.

– Нужно меньше ошибаться, – сказал Яковлев. – Мы допустили на одну ошибку меньше соперника и победили.

– Настолько было эмоционально сложно добыть эту победу?

– Очень сложно! Мы здорово начали, хорошо провели первый период. Второй – чуть-чуть провалили. Пропустили ненужный гол в раздевалку за 6 секунд до конца. Это нас немного подломило. Хорошо, что все так закончилось. Здорово, что победили.

– С чем связана неудачная игра СКА в большинстве?

– Соперник работает, разбирает. Сегодня они переиграли наше большинство.

– Гол Зубарева – это компенсация за шайбы Кутейкина?

– Наверное (улыбается)

– Сложно было играть против силовых звеньев Осалы и Филиппи?

– Физически тяжело играть против них. Рослые ребята, действуют жестко.

– Как на вас повлияла смена Шестеркина на Коскинена?

– Никак. У нас оба вратаря здорово играют.