Егор Яковлев: "СКА допустил на одну ошибку меньше "Магнитки"

Защитник СКА Егор Яковлев после победы в третьем матче финала Кубка Гагарина над магнитогорским "Металлургом" (2:1 2ОТ, 2-1) отметил напряженный характер встречи. Следующая встреча серии пройдет 14 апреля в Санкт-Петербурга.
– Нужно меньше ошибаться, – сказал Яковлев. – Мы допустили на одну ошибку меньше соперника и победили.
– Настолько было эмоционально сложно добыть эту победу?
– Очень сложно! Мы здорово начали, хорошо провели первый период. Второй – чуть-чуть провалили. Пропустили ненужный гол в раздевалку за 6 секунд до конца. Это нас немного подломило. Хорошо, что все так закончилось. Здорово, что победили.
– С чем связана неудачная игра СКА в большинстве?
– Соперник работает, разбирает. Сегодня они переиграли наше большинство.
– Гол Зубарева – это компенсация за шайбы Кутейкина?
– Наверное (улыбается)
– Сложно было играть против силовых звеньев Осалы и Филиппи?
– Физически тяжело играть против них. Рослые ребята, действуют жестко.
– Как на вас повлияла смена Шестеркина на Коскинена?
– Никак. У нас оба вратаря здорово играют.