Егор Яковлев: "Против "Магнитки" был сумасшедший матч"

Защитник СКА Егор Яковлев после поражения от магнитогорского "Металлурга" (4:5 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ сравнил эту встречу с игрой плей-офф, а также отметил высокое мастерство форварда соперников Сергея Мозякина, который побил рекорд по голам в лиге. Петербургский клуб занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции, "Магнитка" идет на первой строчке "Востока".

– Ваши впечатления о сегодняшнем матче? Игра шла без малого три часа и наверняка отняла много сил, особенно у защитников?

– Мне кажется, это был сумасшедший матч, – цитирует сайт "Металлурга" Яковлева. – Для болельщиков это были самые "сливки" хоккея. Такие мастера играли! Очень интересный матч, очень захватывающий. Мы, к сожалению, проиграли. Хочу поздравить команду "Металлург" с победой. А по накалу матч, конечно, уровня плей-офф, и очень далекого раунда. Что "Металлург", что СКА – классные команды. До конца не могли определиться, кто выиграет.

– Много голов в неравных составах было забито. Почему так получилось?

– Потому что мастера играют. Что Магнитка занимает очень высокое место в розыгрыше неравенства, что СКА. Интересно, это как шахматы было. Но Сергей – он... Все говорят за него его рекорды. У него было три момента, и он их использовал. Это о чем-то говорит.

– Ключевой момент этой игры – пятиминутное большинство "Магнитки". Согласны?

– Да, безусловно. Это был ключевой момент матча. В принципе все были в равных условиях. Мы сыграли пять минут в большинстве, и "Металлург" тоже. Как есть, так есть.