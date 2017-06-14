Егор Яковлев: "Постчемпионский сезон для СКА будет самым тяжелым"

Защитник СКА Егор Яковлев выразил уверенность в том, что следующий сезон будет для команды самым сложным. При этом 25-летний россиянин не сомневается, что невские армейцы смогут справиться с давлением.

- Каждый сезон для нас непростой, а постчемпионский сезон будет самым тяжелым, - приводит ТАСС слова Яковлева. - Мы находимся под пристальным вниманием и прессы, и болельщиков. Но я думаю, что мы справимся. У нас хорошие тренеры, думаю, что все будет хорошо.

Не знаю, есть контракт еще на год. А там будет видно, посмотрим. На данный момент я игрок СКА, все мои мысли связаны с этой командой.

Напомним, что в минувшем сезоне СКА во второй раз стал обладателем Кубка Гагарина, обыграв в финале магнитогорский "Металлург". Ранее армейцы выиграли трофей в 2015 году.