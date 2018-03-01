Егор Яковлев: "Нет смысла выбирать соперника на плей-офф, все команды бьются"

Защитник СКА Егор Яковлев после победы в заключительном матче регулярного чемпионата КХЛ над "Северсталью" (1:0 Б) заявил, что переключиться с Олимпиады на КХЛ было непросто. Кроме того, Яковлев оценил шансы своей команды в первом раунде плей-офф, где СКА снова предстоит встретиться с "Северсталью".

- Каково сразу после Олимпиады вернуться в КХЛ?

- Тяжеловато, мы три дня почти не катались. Но если честно, думал, что будет тяжелее. С хорошим настроением вышли, сыграли. Жалко, что по буллитам удалось выиграть только, играли неплохо, - заявил Яковлев.

- Серию буллитов репетировали? Почему вы бросали?

- Бывает, что мы играем в буллиты. Просто если не шло, нужно использовать какой-то нестандартный ход. Вот и решили выпустить меня.

- Знали сразу, как бросать?

- Да, но тяжело было - вратарь нестандартный, я такому еще не бил. Собирался делать другое, но тут Игорь Шестеркин подсказал, как бросать.

- Могли попасть в первом раунде и на "Динамо", и на "Спартак". "Северсталь" - самый удобный соперник или нет?

- Вы сами видели, какая игра была. Нет смысла выбирать, нет слабых соперников, все бьются.

- КХЛ сдвинула первые игры плей-офф на день, на пользу это?

- Нам, безусловно, пойдет на пользу, чтобы набрать форму. (Игорь НОВИКОВ)