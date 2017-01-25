Егор Яковлев: "Двойное большинство было для нас подарком"

Защитник СКА Егор Яковлев после победы над "Спартаком" (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что в клубе стараются, чтобы игровую практику получали все хоккеисты. По его словам, соперник играл хорошо.

– "Спартак" – хорошая команда. Ребята кусаются, стараются выиграть каждый матч. Надо отдать должное сопернику, нам было тяжеловато. Ребята хорошо бились, – рассказал Яковлев.

– Но все-таки у них было девять поражений подряд. Это вас не расслабило?

– Мы плохо начал встречу и вообще два периода играли не очень хорошо, а в третьей двадцатиминутке собрались.

– В первом периоде было двойное большинство, когда вы забили. Можно было побольше наколотить и сразу решить исход матча. Почему не удалось?

– Это был как подарок для нас. В том моменте мы и должны были решать исход игры.

– В линии обороны у вас часто меняются игроки. Это как-то мешает или лучше иной раз отдохнуть и пропустить матч?

– Кому как. Тренер решает. Кто-то любит постоянно играть и быть в тонусе. Крутимся. Пытаемся, чтобы все получали игровую практику. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)