Егор Яковлев: "Адмирал" боролся до конца"

Защитник "Адмирала" Егор Яковлев отметил характер своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с московским "Динамо" (3:4 Б). По словам хоккеиста, владивостокцы боролись до конца, что позволило завоевать первое очко в сезоне.

– Игра получилась тяжелой, особенно первый период, мы долго вкатывались, но потом уже стало легче, – приводит официальный сайт "Адмирала" слова Яковлева. – Победитель определился в серии штрафных бросков, а это своего рода лотерея. Видимо, нам не хватило мастерства на буллитах. При этом здорово, что вытащили эту игру, сумели сравнять счет. "Динамо" – сильный соперник, они выиграли все матчи на предсезонке, но мы боролись до конца и сумели перевести игру в овертайм, где отбились втроем. На буллитах получилось так, как получилось. Что касается игры в целом, то преимуществом по очереди владели, то "Динамо", то мы. Я считаю, игра была равная.

– Насколько следующий соперник будет сложней или проще?