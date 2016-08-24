Егор Яковлев: "Адмирал" боролся до конца"

Защитник "Адмирала" Егор Яковлев отметил характер своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с московским "Динамо" (3:4 Б). По словам хоккеиста, владивостокцы боролись до конца, что позволило завоевать первое очко в сезоне.
– Игра получилась тяжелой, особенно первый период, мы долго вкатывались, но потом уже стало легче, – приводит официальный сайт "Адмирала" слова Яковлева. – Победитель определился в серии штрафных бросков, а это своего рода лотерея. Видимо, нам не хватило мастерства на буллитах. При этом здорово, что вытащили эту игру, сумели сравнять счет. "Динамо" – сильный соперник, они выиграли все матчи на предсезонке, но мы боролись до конца и сумели перевести игру в овертайм, где отбились втроем. На буллитах получилось так, как получилось. Что касается игры в целом, то преимуществом по очереди владели, то "Динамо", то мы. Я считаю, игра была равная.
– Насколько следующий соперник будет сложней или проще?
– "Локомотив" – хорошая, дисциплинированная команда. Настроимся на них не хуже, чем на "Динамо". Они одни из фаворитов стартовавшего сезона. Завтра отдохнем, потренируемся и настроимся, как надо. Пойдем в бой с новыми силами.
Юстина
спортэкспресс в своем репертуаре. не позорьтесь! уберите ссылку на Егора Яковлева, того, что в СКА. а тот, что в Адмирале, тот нападающий, а не защитник.
10:27 25 августа