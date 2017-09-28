Егор Шарангович: "Первую шайбу в КХЛ посвящаю родителям"

Нападающий минского "Динамо" Егор Шарангович после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Авангарда" (1:4) подчеркнул, что сегодняшняя встреча для его команды выдалась неудачной. Отметим, что в минувшей игре форвард забил свою первую шайбу в КХЛ.
– Матч сложился для нас не слишком удачно, – цитирует пресс-служба "ястребов" Шаранговича. – Пропустили два гола. Один из них в меньшинстве. Получили ненужные удаления, сбивался темп игры и в итоге матч не сложился.
– Поздравляем с первой шайбой в КХЛ. Кому посвятите этот гол?
– Спасибо. Посвящу его родителям.
– Почему, на ваш взгляд, "Динамо" самая грубая команда в лиге?
– Не знаю. Возможно, не хватает концентрации, отсюда получаются ненужные удаления.
– Как оцените действия Михаила Карнаухова сегодня?
– Он здорово отыграл, много раз спасал нас, возвращал в игру. Жаль, что не получилось забить больше одной шайбы. Из-за этого мы и проиграли.