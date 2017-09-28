Егор Шарангович: "Первую шайбу в КХЛ посвящаю родителям"

Нападающий минского "Динамо" Егор Шарангович после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Авангарда" (1:4) подчеркнул, что сегодняшняя встреча для его команды выдалась неудачной. Отметим, что в минувшей игре форвард забил свою первую шайбу в КХЛ.

– Матч сложился для нас не слишком удачно, – цитирует пресс-служба "ястребов" Шаранговича. – Пропустили два гола. Один из них в меньшинстве. Получили ненужные удаления, сбивался темп игры и в итоге матч не сложился.

– Поздравляем с первой шайбой в КХЛ. Кому посвятите этот гол?

– Спасибо. Посвящу его родителям.

– Почему, на ваш взгляд, "Динамо" самая грубая команда в лиге?

– Не знаю. Возможно, не хватает концентрации, отсюда получаются ненужные удаления.

– Как оцените действия Михаила Карнаухова сегодня?

– Он здорово отыграл, много раз спасал нас, возвращал в игру. Жаль, что не получилось забить больше одной шайбы. Из-за этого мы и проиграли.