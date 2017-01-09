Егор Рыков: "Во время работы с Брагиным пересмотрел свое отношение к хоккею"

Защитник СКА и молодежной сборной России Егор Рыков рассказал, как на нем отразилась работа с Валерием Брагиным, а также заявил, что капитан молодежки Кирилл Капризов может стать звездой мирового хоккея. На турнире в Канаде российская сборная заняла третье место. В текущем сезоне регулярного чемпионата КХЛ 19-летний Рыков провел 33 матча в составе СКА и набрал 5 (0+5) очков.

– Отличная атмосфера была, остались только положительные эмоции, – цитирует сайт СКА Рыкова. – Как в прошлом году, так и в этом. Наши болельщики были на трибунах, люди писали нам пожелания в интернете – это очень приятно, спасибо всем большое. По распорядку сборная похожа на СКА: потренировались, поели, отдохнули, а потом начинали уже готовиться к матчу. Условия были очень хорошие, уютные раздевалки – спасибо тем, кто их готовил.

Кто будущая звезда мирового хоккея? Конечно, Кирилл Капризов. Он был капитаном и в раздевалке, и на льду. Доказывал все не на словах, а на деле. Денис Гурьянов тоже отлично сыграл, особенно в плей-офф. В принципе, мы играли одним кулаком. С Брагиным проработал с ним два года и за это время пересмотрел свое отношение к хоккею. Всегда прислушиваюсь к этому замечательному специалисту. Он умеет найти нужны слова, да и на тренировках создает классную атмосферу.