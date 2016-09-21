Егор Рыков: "Спасибо тренерам СКА за доверие"

Защитник СКА Егор Рыков, признанный лучшим новичком по итогам четвертой недели регулярного чемпионата КХЛ, в интервью клубной пресс-службе подчеркнул, что еще не привык к выступлению в основном составе. Хоккеист поблагодарил тренеров за оказанное доверие.
- Уже пообвыклись в основе?
- Не сказал бы. Спасибо тренерам, что доверяют, мне предстоит еще очень много работы. Работать и доказывать.
- Ждете неожиданностей от "Югры"?
- Пока еще видео не смотрели, но перед матчем, конечно, посмотрим. Тренеры нам объяснят, как играть. Вообще это хорошая команда.
- Как хотите завершить выездную серию?
- Конечно, только победой. Нужно набрать три очка и с хорошим настроем поехать на домашние матчи.
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https://www.ska.ru/news/view/ieghor-rykov-spasibo-trienieram-chto-dovieriaiut/