14:48 | ХОККЕЙ — КХЛ

Егор Рыков: "Спасибо тренерам СКА за доверие"

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Защитник СКА Егор Рыков, признанный лучшим новичком по итогам четвертой недели регулярного чемпионата КХЛ, в интервью клубной пресс-службе подчеркнул, что еще не привык к выступлению в основном составе. Хоккеист поблагодарил тренеров за оказанное доверие.

- Уже пообвыклись в основе?

- Не сказал бы. Спасибо тренерам, что доверяют, мне предстоит еще очень много работы. Работать и доказывать.

- Ждете неожиданностей от "Югры"?

- Пока еще видео не смотрели, но перед матчем, конечно, посмотрим. Тренеры нам объяснят, как играть. Вообще это хорошая команда.

- Как хотите завершить выездную серию?

- Конечно, только победой. Нужно набрать три очка и с хорошим настроем поехать на домашние матчи.

Дополнительная информация

https://www.ska.ru/news/view/ieghor-rykov-spasibo-trienieram-chto-dovieriaiut/

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