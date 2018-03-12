Егор Миловзоров: "Автомобилисту" в серии с "Магниткой" противостояли мировые звезды"

Нападающий "Автомобилиста" Егор Миловзоров после шестого матча серии плей-офф КХЛ против магнитогорского "Металлурга" (1:3) подчеркнул, что у его команды были проблемы с реализацией гоелвых моментов. Отметим, что в минувшей встрече форвард записал на свой счет заброшенную шайбу.

- Исход серии печальный, честно скажу, печальный и грустный, - цитирует "РИА Новости" Миловзорова. - С результативностью негусто у нас получилось, и соперник играл здорово. Очень опытные ребята у "Магнитки", честно скажу, играть было очень приятно, нам дали хороший урок. Честь и хвала сопернику, они победили благодаря мастерству, опыту, уверенности. Нам тяжело было играть против Сергея Мозякина, Яна Коваржа, Криса Ли, они все делают на полсекунды быстрее. Это звезды мирового уровня, и это не просто слова.