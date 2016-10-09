Егор Мартынов: "Игра с ЦСКА будет тяжелой, но "Авангард" готов к ней"

Защитник "Авангарда" Егор Мартынов уверен, что матч регулярного чемпионат КХЛ с ЦСКА будет непростой. По его словам, оборона должна будет помочь игрокам атаки, чтобы добиться положительного результата.

- Будет очень тяжелая игра, - приводит пресс-служба омичей слова Мартынова. - ЦСКА очень хорошо играет, активно в скоростной, быстрый хоккей. Мы хорошо поработали. Будет тяжелая игра, мы к ней готовы.

Как действовать против нападения ЦСКА? Нужно между собой очень хорошо и слаженно играть, друг под друга открываться. И тогда все будет хорошо. Армейцы играют через длинный пас, подставление. Двое нападающих всегда бегут давить, поэтому нашим форвардам нужно будет немного помочь, где-то вернуться, быстрее выходить через пас, за счет взаимодействия.