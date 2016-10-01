Егор Мартынов: "График сказывается на игре "Авангарда"

Нападающий "Авангарда" Егор Мартынов после победы над "Трактором" (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ рассказал, чем удивил его соперник.

– Матч с Челябинском конечно был особенным для меня. Я отыграл там пару замечательных лет, был очень рад встретить своих друзей, приятелей. Но на льду друзей нет. И вдвойне приятнее было победить.

– "Трактор" чем то удивил?

– Своей активностью. Явно выглядели посвежее нас. Хорошо, что нам удалось выстоять. Где то и Доминик выручил. Удивили движением.

– После поражений психологического давления не было?

– Закрепощенности нет, не было. Поражения давили, конечно, хотелось победить и сегодня это получилось.

– Третий период полностью проиграли по броскам. Сказывается график?

– Сказывается, конечно. Играли 11 игр через день и каждый день. Тяжело в таком графике провести все игры на хорошем уровне.

– Как оцените функциональное состояние команды?

– Нормальное, но этого недостаточно, чтобы стабильно играть в таком режиме. Сейчас небольшой перерыв. Передохнем и начнем играть с новыми силами. Для игрового ритма перерыв может и не на пользу, но для восстановления моральных и физических кондиций в самый раз.

– Слышали, что Новокузнецк выиграл у Магнитогорска? Удивило?

– Не стоит Новокузнецк со счетов сбрасывать. Ребята бьются и всем известно, что дисциплина бьет класс. Думаю, ребята сыграли дисциплинированно. Пропустили 4 шайбы, но забили то на одну больше.

– Чего ждать от "Авангарда" в матче с "Сибирью"?

– Победы. Отдохнем, подготовимся, разберем соперника и будем играть на победу. (Анна ЛЕВЧЕНКО)