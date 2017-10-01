Егор Мартынов: "Главное, чтобы "Авангард" побеждал, а кто забивает - не важно"

Нападающий "Авангарда" Егор Мартынов после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Локомотива" (3:2) в интервью клубной пресс-службе подчеркнул, что железнодорожники – организованная команда. Отметим, что форвард в минувшей встрече записал на свой счет заброшенную шайбу и результативную передачу.

– За счет чего удалось победить? "Авангард" более активно показал себя во втором периоде?

– Отчасти да, но и за счет того, что мы стали играть более правильно, как мы планировали. Второй и третий периоды вышли гораздо лучше. Концовку немного смазали, но это и не удивительно, что "Локомотив" прибавил. Они играли дома, и качели были как в одну, так и в другую сторону.

– Большинство оказалось решающим фактором в обоих проведенных с "Локомотивом" матчах. Что такого "Авангард" "Локомотиву" предложил, с чем они так и не смогли справиться?

– Я бы не сказал, что только в матчах с ярославцами: большинство и меньшинство – очень важные компоненты в каждой игре. За счет них и переворачиваются, и выигрываются матчи. Тренеры нам постоянно об этом говорят, нужно реализовывать большинство. В данном случае, я считаю, ничего особенного не было, просто мы какие-то свои зарисовки осуществили. Нас просят больше бросать: будут броски, будут и голы. Где-то конечно, и удача оказалась на нашей стороне.

– Вы видели, куда бросаете, когда удалось забить гол в расстановке пять на четыре?

– Я видел, что на пятаке Семенов очень хорошо закрывал вратаря. Залетела. Но опять же – это хорошая работа нападающих, этот гол во многом заслуга наших ребят. Пять на три не получилось реализовать, но и не всегда это будет получаться, потому что соперники тоже играют организованно и довольно-таки хорошо. "Локомотив" – очень хорошая команда. Все победы у них впереди.