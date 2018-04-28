Егор Коршков: "Надо стать лидером в "Локомотиве", а потом уже ехать в "Торонто"

Нападающий "Локомотива" Егор Коршков объяснил, почему продлил контракт с клубом, не поехав в "Торонто", куда, по данным "СЭ", изначально собирался.
– Кто убедил остаться в "Локомотиве"?
– Я просто подумал, посовещался с родителями и принял такое решение.
– Руководство клуба пыталось уговорить?
– Нет. Они просто просили сказать, в чью сторону будет решение.
– Но вы же собирались в "Торонто".
– Это журналисты говорили, что я уже подписал там контракт.
– Как в "Мэйпл Лифс" отреагировали?
– Расстроились, но не обиделись.
– Ставите цель уехать через год в НХЛ?
– Посмотрим, как сезон пройдет. А там уже видно будет.
– Как должен сложиться сезон, чтобы переезд за океан точно случился?
– Сначала надо стать лидером в "Локомотиве", а потом уже ехать. (Игорь ЕРОНКО)