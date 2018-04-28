Егор Коршков: "Надо стать лидером в "Локомотиве", а потом уже ехать в "Торонто"

Нападающий "Локомотива" Егор Коршков объяснил, почему продлил контракт с клубом, не поехав в "Торонто", куда, по данным "СЭ", изначально собирался.

– Кто убедил остаться в "Локомотиве"?

– Я просто подумал, посовещался с родителями и принял такое решение.

– Руководство клуба пыталось уговорить?

– Нет. Они просто просили сказать, в чью сторону будет решение.

– Но вы же собирались в "Торонто".

– Это журналисты говорили, что я уже подписал там контракт.

– Как в "Мэйпл Лифс" отреагировали?

– Расстроились, но не обиделись.

– Ставите цель уехать через год в НХЛ?

– Посмотрим, как сезон пройдет. А там уже видно будет.

– Как должен сложиться сезон, чтобы переезд за океан точно случился?

– Сначала надо стать лидером в "Локомотиве", а потом уже ехать. (Игорь ЕРОНКО)