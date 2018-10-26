Нападающий "Сибири" Егор Дугин вернулся в "Трактор" в обмен на денежную компенсацию, информирует официальный сайт новосибирского клуба. Форвард уже выступал за "Трактор" в 2009-2013 годах.

– Продолжаем выправлять ситуацию, связанную с потерей из-за травм ведущих игроков, – отметил генеральный менеджер "Трактора" Евгений Губарев. - Нам удалось вернуть воспитанника школы "Трактор" челябинца Егора Дугина. Универсальный нападающий, способный сыграть и в центре, и на краю атаки. Готов и к оборонительным функциям. Именно такие хоккеисты сейчас необходимы "Трактору".

В нынешнем сезоне 27-летний Дугин в 21 матче регулярного чемпионата КХЛ забил 1 гол и отдал 6 голевых передач.