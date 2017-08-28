Егор Бабенко: "Из-за поражения "Лады" от первого гола в КХЛ нет положительных эмоций"

Нападающий "Лады" Егор Бабенко после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Металлурга" (4:5) отметил, что к пропущенным шайбам привели удаления тольяттинцев. В этой же встрече форвард забросил свою первую шайбу в КХЛ.

– Начали мы неплохо – первые два периода играли хорошо, но ненужные удаления привели к ненужным пропущенным шайбам, которые сломали игру, – цитирует клубная пресс-служба Бабенко.

– Когда "Металлург" забивал первую шайбу, показалось, что было нарушение в этом эпизоде, которое судьи не заметили.

– Не помню этот момент, если честно. Игра есть игра, судьи тоже ошибаются, нужно выходить и играть, не обращая на это внимания.

– Второй период проиграли. Как настраивались на третий?

– Нужно было играть в свою игру, не прижиматься к воротам, стараться больше действовать в чужой зоне. Все было нормально, но случился такой рикошет – пропустили гол…

– Какие эмоции испытываете после первой заброшенной в КХЛ шайбы?

– Команда проиграла, поэтому каких-то положительных эмоций я не испытываю. Забил – хорошо, но самое главное, чтобы побеждала команда.