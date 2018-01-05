Ефим Гуркин: "Пока еще чувствую себя "не в своей тарелке"

Защитник "Лады" Ефим Гуркин после матча регулярного чемпионата КХЛ против московского "Динамо" (3:1) отметил, что будет прибавлять с каждой игрой. Хоккеист также добавил, что еще не набрал должную форму после травмы.

– Я сыграл немного – всего несколько смен в первом периоде, – цитирует "Р-Спорт" Гуркина – Еще чувствую себя "не в своей тарелке". Через игры набирать форму будет проще, буду прибавлять с каждым матчем. Мы очень робко начали. Возможно, сказалось то, что "Динамо" уже сыграло после праздников, а для нас это была первая игра в 2018 году.

В перерыве после первого периода тренерский штаб попросил нас чуть успокоиться, играть в свою игру, а не в ту, которую предложил соперник. Было довольно много ошибок, но хорошо, что удалось их нивелировать и переломить ход матча, доведя его до победы в итоге.