Ефим Гуркин: "Игрокам "Лады" нужно выходить из сложившейся ситуации всем вместе"

Защитник "Лады" Ефим Гуркин после поражения от "Нефтехимика" в матче регулярного чемпионата КХЛ​ (1:2) отметил, что команду не устраивает неудачная десятиматчевая серия. Также он признался, что его беспокоит своя результативность.

– Настроение после такого матча естественно не самое лучшее. Никого не устраивает такое положение дел – проигрываем, – цитирует пресс-служба клуба Гуркина. – Все стараются, бьются, но чего-то нам не хватает. Нужно выходить из этой ситуации всем вместе. Все расстроены, но стараемся не падать духом и продолжаем бороться.

– В этом матче было очень мало бросков, особенно в первом периоде?

– Нельзя сказать, что стараемся разыграть до верного. Мудрим, ищем лучшую позицию, когда стоит сыграть попроще. Каждый хочет спасти ситуацию, и зацикливается на этом. Нужно успокоиться и сыграть хладнокровнее в этих моментах.

– Когда "Нефтехимик" забивал второй гол, то у "Лады" оказалось трое хоккеистов за воротами. Что произошло в этой ситуации?

– Не разобрались. Ошибка, и в первую очередь моя, как защитника. Оставил пятак без присмотра.

– В этом матче вы забросили первую шайбу в сезоне. Ваша результативность упала. Беспокоит, что игра не идет?

– Конечно, переживаю, но на первом месте командная статистика, а не личная. В этом сезоне у нас игра в большинстве перестала работать, хотя розыгрыш не изменился. Будем искать выход из этой ситуации.