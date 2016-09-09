Эдуард Занковец: "Югра" доставила "Барысу" очень много хлопот в обороне"

Главный тренер "Барыса"​ Эдуард Занковец назвал закономерной победу над "Югрой" в матче регулярного чемпионата КХЛ (3:2). Также он похвалил голкипера своей команды Хенрика Карлссона.

– Знаете, то, что результат решался в самых последних минутах, когда играли четверо против шестерых, наверное это закономерно, - цитирует пресс-служба клуба Занковца. - Соперник нам доставил нам очень много хлопот в обороне. "Югра" играла активно, у них есть мастеровитые ребята, которые могут и поддержать, и создать моменты, заставляли нас удаляться. В каких-то моментах ребятам предоставилась возможность проявить характер, особенно при игре в меньшинстве, ловя шайбы на себя. Молодец наш вратарь Карлссон, в конце, в последних сменах пару хороших сэйвов сделал. В принципе, все молодцы без исключений, ребята старались, выкладывались по полной программе. Благодарен команде за игру.