Эдуард Занковец: "Я верил в шансы зацепиться за плей-офф"

Главный тренер "Слована" Эдуард Занковец​ заявил, что у братиславской команды были хорошие шансы выйти в плей-офф КХЛ. Он добавил, что сезон у клуба был тяжелый и скомканный.

Напомним, что 48-летний белорус пришел в "Слован" в разгар сезона-2017/18. Команда из Братиславы готовилась к чемпионату под руководством Милоша Ржиги, однако не показывала хороших результатов. Тогда руководство клуба решилось на перемены в тренерском составе.

– Я верил, что есть шанс зацепиться за плей-офф, – цитирует официальный сайт КХЛ Занковца. – При определенном подходе ситуацию можно было переломить. Не говорю со стопроцентной уверенностью, что мы попали бы в плей-офф, но могли финишировать ближе к восьмерке.

Сезон выдался сложный. Команда собиралась в последний момент, некоторые игроки были подписаны на скорую руку. Много перед началом сезона было и травмированных парней, они по ходу чемпионата только набирали форму. В итоге предсезонная подготовка оказалась скомкана, и это в дальнейшем отразилось на результате. Главной проблемой были оборона и игра на выезде. Мы много пропускали. Это единственный момент, который мы до конца так и не смогли улучшить. Хотя, играя дома, мы выглядели неплохо.

Но были хорошие матчи, особенно против лидеров. Например, две встречи с "Йокеритом", поединки с "Ак Барсом", "Металлургом". Но, к сожалению, таких игр было меньше, чем нужно. А в целом, за исключением разве что действий в меньшинстве, статистические показатели улучшились.

Сезон-2017/18 "Слован" завершил на 12-м месте в Западной конференции. В регулярном чемпионате КХЛ клуб провел 56 матчей и одержал 18 побед, одна из которых – в овертайме, и две – по буллитам.